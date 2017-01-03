تنفيذ درس تطبيقي للتطور المهني لمعلمات التربية الخاصة في برنامج دمج التوحد

متابعات-فجر :

من منطلق أهمية ‏تبادل الخبرات ‏والتطور المهني لمعلمات التربية الخاصة ‏في برامج دمج التوحد، تم تنفيذ درس تطبيقي بعنوان ( استراتجيات تدريس طلاب التوحد في برامج الدمج ) من قبل الاستاذة / مناير عبدالله ال نيف ، وذلك يوم الخميس الموافق ٣٠/٣/١٤٣٨ هــ ، بمقر الابتدائية ٢٨٣ بمنطقة الرياض ، وذلك بحضور قائدة المدرسة الاستاذة/ بدرية العتيبي والمشرفة التربوية لبرامج التوحد الاستاذة/ تغريد العتيبي وعدد من معلمات التوحد والتربية الفكرية بمنطقة الرياض .

تم خلاله عرض درس تطبيقي للتدريس الفردي لطالبة التوحد لمادة لغتي في غرفة المصادر ، كما تم شرح الوسائل والاستراتجيات المستخدمة والمناسبة لهذه الفئة والتي تساعدهم على التطور التعليمي والاجتماعي .