السفارة السعودية في “دكا” ترفع قيود تأشيرة عمل البنجلاديشيين

متابعات – فجر :

قلت صحيفة “ذا ديلي ستار” البنجلاديشية عن مسؤول بنجلاديشي أن سفارة السعودية في دكا ألغت القيود على حصول الذكور على تأشيرات للتوجه إلى المملكة من أجل العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة سبق وأن فرضت قيود على إصدار التأشيرات للذكور لأن وكالات إلحاق العمالة بالخارج لم تلتزم بإرسال نسبة 25% عمالة نسائية بين الطلبات المقدمة في نفس التوقيت.

ووفقاً للمسؤول البنجلاديشي فإن وكالات إلحاق العمالة بالخارج مسموح لها الآن بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للذكور والإناث لسفارة المملكة سواء في نفس الوقت أو بشكل منفصل، ولم يعد هناك شرط الآن.

وذكر أن وكالات إلحاق العمالة كانت تواجه مشكلة في إرسال العمالة للسعودية منذ نوفمبر الماضي وذلك بعدما رفضت السفارة السعودية قبول جوازات السفر لإصدار التأشيرات إذا لم تكن بينها نسبة 25% من الإناث.

واعتبر المسؤول البنجلاديشي أن قرار السفارة السعودية يمثل أخباراً سارة للبنجلاديشيين وأولئك الذين يسعون للتوجه إلى المملكة من أجل العمل.

ووفقاً لإحصائيات رسمية فإن بنجلاديش أرسلت نحو 85 ألف عاملة منزلية في الفترة من أبريل 2015 إلى 31 ديسمبر الماضي.