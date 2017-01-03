“وزارة التعليم” تعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي

واس-فجر:

أعلنت ” وزارة التعليم” عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك) لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض ، ولمدة 5 أيام بدءاً من يوم الخميس القادم.

ويأتي ذلك في إطار إتفاقية “الصحة مع “التعليم” في برنامج ( وظيفتك_وبعثتك ) من أجل إتاحة الفرصة للإستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس التمريض .

وتتضمن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس ( التمريض ) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها ، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها ، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في إختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الإختبارات المحوسبة? (CBT)، حيث لن يقبل إختبار بديل عنهما وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1434هـ ـــ 1435هــ، وألا يزيد عمر المتقدم على إثنتين وعشرين سنة. ولا يقبل من ولد قبل تاريخ 4 / 8 / 1415هـ، الموافق 5 / 1/ 1995م ، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الخاصة للصحة إن وجدت ، وإستكمال الشروط العامة للإبتعاث .