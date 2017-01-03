“وزارة الداخلية البحرينية” ما تبثه قناة تابعة لطهران يمثل دعما إيرانيا للأعمال الإرهابية

متابعات-فجر:

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها طهران حول الهجوم الذي استهدف الأحد، أحد السجون جنوب شرق البحرين، «يمثل دعما إيرانيا للأعمال الإرهابية». جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت متأخر الأحد.

واستهدف الهجوم المسلح الذي نفذته «مجموعة إرهابية»، سجن «جو» جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل الشرطي عبدالسلام سيف، وهروب 10 محكومين في قضايا إرهابية، ويشتبه بفرار عدد منهم بـ «زي رجال شرطة». وقالت الوزارة في تغريدتها: ‏إن «مركز الإعلام الأمني (التابع لها) تابع ما بثته قناة أهل البيت -تبث من كربلاء العراقية- وتمولها إيران، التي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل ‏في سجن (جو) قد تمت بنجاح». واعتبرت الداخلية أن هذا الأمر «يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية، وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين». وشهد يناير 2015، قطع البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد خطوة مماثلة اتخذتها المملكة.