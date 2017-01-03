الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعمليات هدم لعشرات المساكن في خربة طانا شرق نابلس

متابعات-فجر:

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء بعمليات هدم لعشرات المساكن في خربة طانا شرق نابلس .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله إن “عمليات الهدم ما زالت مستمرة”، مؤكدا أن الخربة تتعرض لعمليات هدم سنويا، تطال المساكن، والمنشآت، والمدرسة الوحيدة فيها”.

من ناحية أخرى، لاحقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قوارب الصيد في بحر شمال قطاع غزة، وأجبرت الصيادين على ترك مواقع الصيد.

وأفاد صيادون، بأن تلك الزوارق استهدفت قواربهم بنيران أسلحتها الرشاشة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وأجبرتهم على ترك أماكن الصيد.