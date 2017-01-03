احصلي على أظافر مثالية بعد تنفيذك 10 نصائح

متابعات -فجر

تحرص الكثير من الفتيات على الاهتمام بأظافرها لكي تكون أظافر مثالية ، واليكي 10 نصائح تساعدك على حماية أظافرك والاعتناء بها لكي تبدو دوماً بأبهى حلة.

1- كريم مغذٍ للترطيب والتغذية

استخدمي كريمات الترطيب الخاصة باليدين ودلكي بها يديك وأظافرك لترطيبها وتغذيتها. ابسطي الكريم المرطب على أظافرك حين تكون من دون طلاء وإلا لن يتغلغل الكريم إليها.

2- استعمال القفازات

الأظافر ليست فقط للزينة وإنما هي أيضاً أدوات مفيدة نستخدمها في حياتنا اليومية. إنها مؤلفة من الكيراتين، ولذلك يعتبر الماء عدواً لها وكذلك المستحضرات القلوية. لذا، يوصي الأطباء باستعمال القفازات قبل الشروع في أي عمل منزلي، مع ضرورة اختيار القفازات المبطنة بالقطن للحؤول دون الرطوبة التي تضعف الأظافر.

3- حماية الأظافر بطلاء أساس

يقول الاختصاصيون إن كل أنواع طلاء الأساس متساوية ومتشابهة. وكلما كان طلاء الأظافر الملون داكناً، برزت الحاجة إلى استعمال الطلاء الأساس لحماية الأظافر من الاصفرار.

4- تقوية الأظافر بالبيوتين

أثبتت الدراسات العلمية فاعلية مكملات البيوتين (أو الفيتامين B8) في تحسين الأظافر المتكسرة. ينصح الأطباء بتناول حبتين من الفيتامين B8 يومياً، كل صباح ومساء، لمدة أربعة أشهر. كما يجب الإكثار من استهلاك الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل خميرة البيرة وكبد الدواجن.

5- إزالة الطلاء من دون أسيتون

… للحؤول دون جفاف الأظافر، لا تستخدمي المستحضر المزيل لطلاء الأظافر إلا مرة واحدة أسبوعياً. تجنبي أيضاً كل أنواع الطلاء المشتملة على الفورمولداهيد (الموجود خصوصاً في أنواع الطلاء المقوية للأظافر). صحيح أن هذا الطلاء يجعل الظفر أكثر قوة، لكنه يجعله أيضاً أكثر قابلية للكسر. اعلمي أيضاً أن الأظافر الاصطناعية الملصقة، أو المصنوعة من الراتنج، تنحف سطح الأظافر الحقيقية عند إزالتها لأنها تنزع معها القشور السطحية.

6- تلميع الأظافر بنعومة بالمبرد

يساعد المبرد على تلميع الأظافر بدقة، ولكنه لا يساعد على التخفيف من الشقوق في سطح الظفر. اختاري المبرد المصنوع من جلد الشاموا وليس المبرد الخشن الذي يضعف الأظافر ويجعلها أكثر هشاشة. لا يمكن فعل أي شيء حيال الشقوق الموجودة في الأظافر إلا تمويهها بطبقة من الطلاء الأساس الشفاف.

7- تقوية الأظافر بالطلاء الملون

الطلاء الملون الموضوع فوق الطلاء الأساس يحمي الأظافر. لكن لا بد من ترك الأظافر تتنفس يومين في الأسبوع، من دون أي طلاء، مع الكثير من الترطيب. وإذا أصبحت أظافرك صفراء نتيجة نوع معين من طلاء الأظافر، جربي ماركة أخرى.

8- مبرد الكرتون، فقط لا غير

لا تستعملي الملقط أو المقص لأنهما قويان جداً، خصوصاً على الأظافر المتشققة التي قد تنطوي على شقوق مجهرية عند حافة الشق. لا تستعملي الأدوات المسننة عند الاعتناء بالأظافر وتنظيفها. استعملي فقط المبرد الكرتوني الناعم على الأظافر. وإذا كشفت أظافرك عن كتل كثيرة من اللحم الميت حول محيطها، ادفعيها إلى الخلف بواسطة منشفة اسفنجية بعد الاستحمام. وفي حال إنجاز الكثير من الأعمال المنزلية من دون استعمال القفازات، يمكنك اللجوء إلى فرشاة ناعمة.

9- الانتباه إلى الحديد

نقص الحديد في الدم يمكن أن يضعف الأظافر. راقبي مستوى الحديد في دمك إذا ساورك الشك أو إذا كنت تتبعين حمية غذائية صارمة. بين الأطعمة الغنية بالحديد نذكر اللحم الأحمر والعدس والسبانخ، مع ضرورة الانتباه أيضاً إلى مأخوذ الفيتامين C لأنه يحفز امتصاص الحديد.

10- استشارة طبيب الجلد

عليك استشارة طبيب الجلد عند وجود شق داكن في الظفر يتوسع مع مرور الوقت، أو بقعة سوداء لا تتحرك مع نمو الظفر. كما يجدر بك استشارة الطبيب عند ملاحظة أي شيء غريب وغير مبرر في أظافر يديك أو قدميك. ولا بد من الانتباه عند معالجة الفطريات. وفي أظافر القدمين، يمكن للصدمات المجهرية المتكررة (نتيجة انتعال الأحذية غير الملائمة) أن تسبب اصفرار الأظافر أو ازدياد سماكتها أو انسلاخها عن الجلد في غياب أي نوع من الفطريات.