احباط تهريب “قات” بنصف مليون ريال بجازان

متابعات -فجر

تمكنت دوريات امن الطرق بمنطقة جازان من احباط نبات القات المحظور، بمركبة من نوع كامري محملة ،وذلك بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان، وعند محاولة استيقافها رفض قائدها الانصياع للأمر فجرى متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تمت اﻹطاحة بها.

وتوصلت التحريات أن قائدها في العقد الثالث من العمر وقدرت قيمة الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال، وقد تمت إحالته رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

فيما قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل للفرقة القابضة حاثاً على مضاعفة الجهود.