مصرع شاب ثلاثيني بعد إصابته بطعنة في نجران

متابعات -فجر

لقي شاب ثلاثيني مصرعه بمحافظة ثار التابعة لمنطقة نجران ، بعد أن أصيب بطعنة في خاصرته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله محمد العشوي، أن مخفر شرطة قطن التابع لشرطة محافظة ثار تلقى بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المحلات التجارية مضجراً بالدماء.

واوضح أنه فور تلقي البلاغ جرى الانتقال إلى الموقع من قِبل رجال الضبط الجنائي والمختصين، حيث اتضح أن المصاب مواطن سعودي في الثلاثينات من العمر، وبه طعنه في خاصرته اليمنى.

وأكد أنه جرى إسعافه من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ثار العام، إلا أن المصاب توفي قبل وصوله المستشفى، وأودع الجثمان ثلاجة الموتى، فيما لايزال البحث جارٍ عن الجناة.