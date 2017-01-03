القبض على عصابة تورطت في سرقة عدد من المنازل والاستراحات بحائل

متابعات -فجر

تمكنت شرطة منطقة حائل، من القبض على بعصابة مكونة من أربع سعوديين في العقد الثالث من العمر لتورطهم في سرقة عدد من المنازل والاستراحات في أحياء المنطقة.

جاء بحسب ما ذكر حساب الأمن العام في تغريدة له اليوم.