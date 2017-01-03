“الجمارك” تنفي تطبيق الضريبة الانتقائية على “التبغ”

متابعات – فجر

نفى المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، ورود أي توجيه للجمارك بخصوص تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ.

وأكدت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية”.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت معلومات مغلوطة عن إيقاف الجمارك لحاويات التبغ في منافذ عدة أمس بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق، تمهيدًا لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة ١٠٠% بناء على اتفاقية دول الخليج.