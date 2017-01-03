أوباما يُلقي آخر خطاباته للأمريكيين يوم 10 يناير

وكالات – فجر

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين اعتزامه توجيه خطاب إلى الشعب الأمريكي يوم 10 يناير الحالي، حيث من المتوقع أن ينتهز أوباما الفرصة للدفاع عن فترة رئاسته للولايات المتحدة، وذكر البيت الأبيض أن أوباما سيلقي خطابه المنتظر في شيكاغو وهي المدينة الذي شهدت بداية مسيرته السياسية.

وقال أوباما في الإعلان “يوم الثلاثاء 10 يناير، سأعود إلى شيكاجو لكي أودعكم بامتنان، حتى لو لم تكونوا هناك بأشخاصكم”، وأضاف أن الولايات المتحدة واجهت خلال فترتيه الرئاسيتين عددا من التحديات، لكنها خرجت منها أقوى، مشيرا إلى أن خطابه “سيقدم بعض الأفكار عن الاتجاه الذي سنمضي فيه من هنا”.

يذكر أن أوباما الذي عاد من عطلة في هاواي مع عائلته سيغادر منصبه الرئاسي يوم 20 كانون ثان/يناير الحالي، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي المنصب، وأشار أوباما إلى أنه بدأ على التو كتابة مذكراته، لكنه يعتبر الخطاب المنتظر فرصة لكي يشكر كل من شاركه “في هذه الرحلة الممتعة” في إشارة إلى فترة رئاسته للولايات المتحدة، وليحتفل بتغيير البلاد إلى الأفضل خلال 8 سنوات أمضاها أوباما في رئاستها، ويعتزم أوباما الاجتماع مع قادة الحزب الديمقراطي في مقر الكونجرس يوم الأربعاء المقبل، بهدف حماية إصلاحات نظام الرعاية الصحية التي أطلقها أثناء رئاسته للولايات المتحدة، في حين تحدث ترامب عن اعتزامه التراجع عنها.