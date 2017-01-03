جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم و “عناية” يُوقّعان اتفاقية تعاون

الرياض – فجر

وقّعت جمعية عناية مساء اليوم الاثنين اتفاقيه تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ، في إطار الشراكات المتبادلة لخدمة لاعبي كرة القدم المحتاجين.

ويُمثّل جمعية (عناية) في التوقيع رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم، ويمثّل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد عبد الله، وتم مراسم التوقيع بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبد الله، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لتبادل المنفعة، مبيناً أن الجمعية حددت خلال الفترة الماضية الشراكات التي ترى بأنها ستعود بالنفع على اللاعبين، وجاءت باكورة هذه الشراكات في الجانب الطبي الذي يُعد الأهم لهؤلاء اللاعبين، مؤكداً بأن الجمعية تستهدف العديد من الشراكات خلال العام الجديد.

وبين أن هذه الاتفاقية ستعمل على تقديم الخدمات الطبية وتوعية اللاعبين وأسرهم صحياً لما تتمتع به الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) من خبرات واسعة في هذا المجال، وستتولى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم دراسة حالات اللاعبين وتحديد مدى حاجتهم للعلاج الخيري والذي سيقدم من (عناية), مضيفاً: أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم حرصت أيضاً على إشراك اللاعبين القدامى في الفعاليات التي تقيمها جمعية عناية ودعم مشاركتهم فيها، والمساهمة في نشر وتعريف المجتمع الرياضي بالخدمات التي تقدمها جمعية عناية.

ومن جانبه أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم بهذه الخطوة التي تسعى عناية من خلال هذه الاتفاقية وأشار ماجد إلى أن جمعية المساهمة في تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية (الكراسي المتحركة، الأسرَّة الطبية، أجهزة التنفس) وغيرها من المستلزمات للاعبين المحتاجين، وسيستفيد اللاعبون من العلاج الخيري في مجمعات عناية الخيرية وإتاحة الخدمة لهم في عياداتها، وتأمين الأدوية العلاجية، وتغطية تأمين أبناء مستفيدي الجمعية حسب الإمكانات المتاحة لديهم،

كما أفاد الأمين العام لجمعية عناية الدكتور عبد العزيز القباع أن من ضمن نطاق عمل عناية أيضا من خلال هذه الاتفاقية تقديم البرامج الطبية وخدمات الرعاية المنزلية المتوفرة لديها لمستفيدي الجمعية، والاستشارات الطبية للاعبين وأسرهم، وترتيب دخولهم للمستشفيات الحكومية لإجراء العمليات أو الحصول على الخدمات العلاجية.

وفي ختام حديثه قدم ماجد الشكر والتقدير للدكتور عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لعلاج المرضى على دعمه وتسخيره لإمكانيات (عناية) لخدمة شريحة لاعبي كرة القدم المحتاجين, مؤكداً بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الدولة نحو رؤية 2030 الذي أكد على أهمية الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات لخدمة المستفيدين.