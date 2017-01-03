مانشستر يونايتد يفوز على وست هام بثنائية

وكالات – فجر

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً ومستحقاً على وست هام بهدفين مقابل لا شيء في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت مساء اليوم الاثنين على استاد لندن الأولمبي.

وافتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل في الشوط الثاني عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا في الدقيقة الثالثة والستين بعد تمريرة حصل عليها من اللاعب الموهوب ماركوس راشفورد.

وسجل الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين من الشوط الثاني عن طريق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، فيما شهد اللقاء طرد اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة الخامسة عشر.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز السادس في الترتيب العام للدوري الإنجليزي ، في حين تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثانية العشرين في المركز الثالث عشر.