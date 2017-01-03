أجمل الأصوات العالمية تصدح بالأذان في “بلال مكة”

مكة المكرمة – فجر

أقام سناب مكة مسابقة “بلال مكة” التي تهدف إلى إبراز مواهب جمال الأصوات في الأذان، بحضور مؤذن المسجد الحرام أحمد نحاس.

ونُظّمت المسابقة على مستوى العالم عبر منصة سناب شات “سناب مكة” بمشاركة أكثر من 32 ألف متسابق من مختلف بلدان العالم.

وشاركت بعض الدول غير الإسلامية أبرزها الصين وكندا وبريطانيا، وعُرضت المشاركات على لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.

واختير 15 فائزاً، حيث تمّ توزيعهم على 3 دول “المملكة 11 فائزاً، الكويت فائزان، الأردن فائزان”.

وأقيم حفل تكريم للفائزين بأحد فنادق مكة على شرف مؤذن المسجد الحرام، بحضور عدد من رجال الصحافة والإعلام ومشاهير “السوشل ميديا”.

وتخلّل البرنامج فقرات من ضمنها استعراض أصوات بعض المشاركين، بجانب الشعر، وذلك بمشاركة الشاعر راكان ضيف الله الذبياني بقصيدة وطنية.

وشكر القائمين على “سناب مكة” برئاسة أيمن الشريف، المشاركين والداعمين وفي مقدمتهم مؤذن المسجد الحرام أحمد نحاس.