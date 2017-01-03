مهرجان الملك عبدالعزيز يشترط الفحص الطبي للإبل لمشاركتها

متابعات – فجر

طالبت دارة الملك عبدالعزيز، الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بسرعة التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع للمزاين واستيفاء جميع المعلومات في النموذج المخصص لذلك، مبينة أن إحدى الخطوات الإجرائية المهمة للمسابقة والشرط الأساسي للمشاركة هي التسجيل الإلكتروني، ومن دونه لا يمكن قبول أي مشارك.

وأوضحت الدارة أن موقع التسجيل الإلكتروني للمهرجان مدعوم فنياً على مدار اليوم طيلة أيام فترة التسجيل التي تستمر أسبوعين؛ ابتداءً 3 ربيع الآخر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ، حيث تأتي هذه الخطوة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المشاركين من مناطق المملكة كافة واستثمار التقنية الحديثة في أعمال المهرجان.

وشددت الدارة، بحسب موقع القناة الإخبارية على سرعة التسجيل حتى يتسنى لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعاونة مع المهرجان في أنحاء المملكة الذهاب إلى موقع الإبل المشاركة، وإجراء الترقيم الإلكتروني واعتماد مشاركتها، وبالتالي منح الإبل شريحة إلكترونية لكل رأس من الإبل تحفظ في جسمها للتوثيق.

من جانبها، هيأت وزارة البيئة والمياه والزراعة الكوادر المؤهلة والخبيرة والكافية والأدوات اللازمة للترقيم الإلكتروني للإبل المزمع المشاركة بها من قبل المُـلاك في فئات مسابقة المهرجان (جَمْل، فردي)، وفق أسس علمية وصحية تكفل السلامة للجميع.

وأبانت إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة أن هناك زيارة للفريق البيطري لموقع الإبل والتحقق من الترقيم الإلكتروني والترقيم لمن لم يسبق له ذلك، كما أن هناك فحصاً بعد وصول الإبل حظائر موقع المزايين، وقبل انطلاق المهرجان بخمسة عشر يوماً يتحقق من سلامة الإبل المشاركة من الأمراض والإصابة خلال عملية النقل إلى منطقة المهرجان، مؤكدة ضرورة توفير العمالة اللازمة في الموعد المحدد وفي مكان الإبل للفحص لكل مالك لإبله مسجلة للمساعدة في عملية فحصها وكذلك في الترقيم الإلكتروني لجميع إبله، سواء التي يرغب في مشاركتها أو غير المشاركة لبناء قاعدة معلومات بعدد الإبل في المملكة وأنواعها وأعمارها ستسهم في الإحصاءات العلمية وتعداد الثروة الحيوانية أحد المكونات الاقتصادية المهمة.