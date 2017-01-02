انتفاضة قوية لإدارة الشباب لنقض قرار «فيفا» ولجنة الانضباط

متابعات – فجر :

تزامن قرار لجنة الانضباط الموجه للجنة الاحتراف، بتطبيق قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بمنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية على خلفية شكوى المدافع الأردني طارق خطاب، مع تحركات مكثفة من إدارة الشباب لنقض القرار بمعاونة قانوني سيصيغ كافة الخطابات ويجهز ملف الشباب الذي سيقدم للاتحاد السعودي تمهيداً لإرساله إلى “فيفا”.

ويسود التفاؤل أروقة نادي الشباب في إمكانية نقض القرار وتسجيل اللاعبين في الفترة التي تنطلق يوم بعد غدٍ الأربعاء والتي يرغب مسيّروا النادي فيها تسجيل لاعبان أجنبيان بالإضافة إلى لاعبان محليان.

وتمتلك إدارة الشباب كافة الإثباتات التي تؤكد على حد قولها سلامة موقفها وأن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الاحتراف لا يمكن أن يدفع ثمنه النادي المتخم بالديون.