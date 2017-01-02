” التجارة والإستثمار ” لم نمنع مشاهير التواصل الاجتماعي من دخول المولات

الرياض – فجر:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار عبدالرحمن الحسين ، ، ماتم تداوله حول منع الجهات المختصة المراكز والمولات ، من توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الحسين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :“غير صحيح منع مشاهير التواصل من المولات ، ووزارة التجارة لم تمنعهم من ذلك ” .

وأضاف :“ هناك تنظيم وتقنين بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى، بسبب دعوة المشاهير تؤدي لعدم قدرة بعض “المولات” السيطرة عليها ” .

وتابع “الحسين” :“ للمحافظة على الأنظمة ستكون المراكز والمحلات التجارية مُلزمة بأخذ موافقة الجهات المختصة قبل دعوة المشاهير، منعاً لحدوث أي تجاوزات ” .