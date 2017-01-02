لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الثاني من دوري جميل

متابعات – فجر :

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين جدول مباريات دوري جميل من المرحلة 18 حتى المرحلة الـ 26 والأخيرة.

وستنطلق الجولة 18 في الـ 12 من جمادى الأول والذي يوافق التاسع من فبراير المقبل، على أن تلعب الجولة الأخيرة في الثامن من شعبان المقبل، وسيتم خوض آخر جولتين في الدوري بتوقيت واحد باستثناء مباراة الفتح والتعاون في الجولة قبل الأخيرة.

وتم تخصيص الأيام من الخميس وحتى الأحد لخوض مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة من الدوري، يشار إلى أن لجنة المسابقات حددت جولات الدوري منذ وقت سابق إلا أنه تم تأجيل إعلان مواعيدها حتى معرفة روزنامة الاتحاد الآسيوي الخاصة بالبطولات القارية.