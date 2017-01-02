تويتر يطور خاصية بث الفيديو المباشر

متابعات – فجر :

طوّر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” خدمة بث الفيديو المباشر “بريسكوب” لكي تصبح أكثر تفاعلية.

وأطلق الموقع خاصية البث المباشر للفيديو بزاوية 360 درجة على خدمة “بريسكوب”، وقال أليساندرو ساباتيللي مدير تطوير تقنيات “الواقع الإضافي والواقع الافتراضي” في شركة “تويتر” في رسالة عبر الإنترنت إن الخاصية الجديدة تتيح للمستخدم تجربة غير مسبوقة من خلال مشاهدة الصور من مختلف أبعادها على الهواء مباشرة.

وأضاف ساباتيللي أن خدمة البث بزاوية 360 درجة متاحة حالياً لعدد محدود من المستخدمين “المعروفين بشكل شخصي”، لكن سيتم إتاحتها فيما بعد لكل مستخدمي موقع تويتر وخدمة بريسكوب. وستحمل المشاركات التي تستفيد من الخاصية الجديدة علامة “لايف 360”.

وقال فريق المطورين المسؤولين عن خدمة “بريسكوب” في موقع “تويتر” إن هذه الخاصية تخضع حالياً للتجربة مع “مجموعة صغيرة من الشركاء” ويعتزمون توسيع قاعدة المستخدمين خلال “الأسابيع المقبلة”.

ويمكن للأفراد الراغبين في المشاركة في اختبار هذه الخاصية الجديدة تقديم طلب على موقع “تويتر” لوضع أسمائهم على قائمة انتظار خاصة بهذا الغرض، وأضاف الفريق أن خاصية “لايف 360 على خدمة بريسكوب ستتيح للمستخدم الحياة لحظات مع صاحب البث ومشاهدة كل ما يحدث في المكان، فهي خطوة تقربنا مع مشاهدة كل ما يحدث في لحظة ما في المكان”.