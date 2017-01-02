“هولاند” يعلن استعداد فرنسا تنظيم مؤتمر دولي لتمويل إعادة إعمار الموصل

متابعات – فجر :

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استعداد بلاده تنظيم مؤتمراً دولياً لتمويل إعادة إعمار الموصل بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي، معلناً إتفاقه مع بغداد على أن يكون المقاتلون على الأرض من العراقيين حصراً، على أن تقدم الدول الأخرى ومنها فرنسا الدعم للقوات العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، في بغداد.

وحول زيارته الحالية لبغداد أوضح هولاند بأنها تهدف للتعبير عن تضامن فرنسا ودعمها لعملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، ودعم بلاده للقوات العراقية في هذه العملية، مشدداً على ضرورة توفير سبل الحماية للمدنيين في مناطق العمليات ومراعاة حقوق الإنسان.

وأعرب هولاند عن أمل بلاده بأن تتبع مرحلة ما بعد تحرير الموصل، قيام مصالحة وطنية في العراق وخطة شاملة لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضرره.

من جهته أكد حيدر العبادي، عدم وجود قوات قتالية للتحالف الدولي على الأرض العراقية، مشدداً على أهمية التعاون الاستخباري مع فرنسا ومع الدول الأخرى للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان هولاند بدأ اليوم زيارة رسمية لبغداد التقى خلالها بعدد من المسؤولين ومن المقرر أن يتبعها بزيارة لأربيل مركز اقليم كردستان العراق.