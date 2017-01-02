المولد” أهلاوي لأربع سنوات ونصف

مازن الشهري – الرياض – فجر

من المنتظر أن تعلن إدارة الأهلي مساء اليوم توقيع اللاعب سعيد المولد لمدة أربع سنوات ونصف، دون الإفصاح عن القيمة المادية.

وكان للأمير فهد بن خالد عضو الشرف النادي الأهلي دور كبير في إقناع اللاعب سعيد المولد بالعودة مجدداً للكتيبة الخضراء، وسوف ينتظم اللاعب سعيد المولد في المعسكر الخارجي للنادي الأهلي الذي سوف يُقام في العاصمة القطرية الدوحة لمدة عشرة أيام.

وجاء الاختبار من قبل المدرب السويسري جروس الذي طلب التعاقد مع ظهير أيمن بعد عدم إقتناعه في الظهيرين عقيل بالغيث وعلي الزبيدي .