“النقل” تحقق إنجازات شمولية في 2016

متابعات – فجر

حققت وزارة النقل عدد من الإنجازات خلال العام 2016م تبلورت في عدد من المجالات التي تصب في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 والتي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وقال وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي م. هذلول الهذلول إن الوزارة حققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة النقل، وتعمل منذ بداية البرنامج على التسريع بتفعيل المبادرات التي نصت عليها وثيقة البرنامج بما يتوافق مع تطلعات القيادة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن،

وفي الإنفوغرافيك المرفق نذكر أهم إنجازات منظومة النقل التي تحققت خلال العام الماضي.

وللاطلاع على تقرير الوزارة كاملاً يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.mot.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/news744.aspx.