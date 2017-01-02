“الأحوال المدنية” تُدشّن خدمة التعريف الإلكتروني والبوابة الداخلية لها

متابعات – فجر

دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب خدمة التعريف الإلكتروني والبوابة الداخلية لمنسوبي الأحوال المدنية، بحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني د. طارق الشدي.

وأوضح العبدالوهاب أن خدمة التعريف الإلكتروني تأتي توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بضرورة تسخير التقنية والاستفادة القصوى منها بهدف التسهيل على المواطنين وخدمتهم على أكمل وجه.

وقال: “جاءت هذه الخدمة بعد ملاحظة تأخر عدد من أولياء الأمور عن إصدار بطاقات الهوية الوطنية لأبنائهم نتيجة عدم تواجدهم في نفس المدينة أو نظير انشغالهم بأعمال تمنعهم من الحضور شخصياً مع أبنائهم، فاستحدثنا هذه الخدمة التي تتيح لولي الأمر التعريف على من بلغ السن النظامي من الأبناء إلكترونياً دون الحاجة لمرافقة الابن/ـة أو الزوجة لمكتب الأحوال المدنية، وتأتي هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات التي ستدشن بهدف التحول الإلكتروني بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي التقني بوزارة الداخلية مركز المعلومات الوطني”.