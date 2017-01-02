دهس 8 أفراد تجمهروا حول حادث سير على طريق خريص بالرياض

متابعات – فجر

أصيب ثمانية أشخاص، فجر اليوم، بسبب تجمهر الفضوليين أمام أحد الحوادث المرورية على طريق خريص بالرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أنه ورد بلاغ عند الساعة 12:52 فجر اليوم يفيد بوقوع حادث مروري على طريق خريص، ووجود إصابة واحدة طفيفة في الموقع.

وذكر أنه بعد توجيه الفرقة بخمس دقائق ورد بلاغ آخر يفيد بوجود ثمان إصابات دهس في نفس الموقع بسبب التجمهر، وتوجهت سبع فرق إسعافية وفرقتي استجابة متقدمة، حيث تم تقديم الخدمة الطارئة لجميع الحالات ونقلها للمنشآت الصحية المناسبة.

وأكد أن التجمهر عند الحوادث سلوك غير حضاري ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، ويعرقل حركة المرور ويصعب عمل فرق الإنقاذ ويزيد حجم المخاطر.