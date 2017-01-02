أمير المنطقة الشرقية يدشن المركبات الجديدة للمرور السري ونظام “باشر” لرصد المخالفات

واس-فجر:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, المركبات الجديدة للمرور السري بالمنطقة الشرقية، واطلع على نظام “باشر” لرصد المخالفات الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً.

وخاطب سموه عبر مداخلة مع غرفة العمليات العاملين في الميدان من رجال المرور عبر الأجهزة الجديدة بقوله “موفقين ونبارك لكم ماحصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم، ونتوقع منكم أداءً يرتقي لخدمة إخوانكم المواطنين في كل مكان”.

وأكد خلال استقباله مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري وعددا من منسوبي مرور الشرقية, أهمية التواجد الميداني ورصد جميع الملاحظات والظواهر السلبية عبر الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى، متمنياً سموه لهم التوفيق في أداء مهامهم.

كما عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري عن خالص شكره لتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لأحدث معدات المرور, التي اشتملت على مركبات جديدة للمرور السري تقوم بمهامها اليومية في تعقب المخالفين ورصد المخالفات المسببة للخطورة، بالإضافة إلى إطلاع سموه على نظام باشر الذي تم إطلاقه مؤخراً، حيث يقوم بتسجيل المخالفات والحوادث إلكترونياً بسهولة وسرعة عالية لضمان عدم تأخير وتعطل حركة السير، بحيث يتم قراءة لوحة المركبة, ثم يعطي معلومات المركبة عبر ربطه بنظام المعلومات الشامل.