استئصال حصوة من المثانة تزن ربع كيلوجرام مستشفى نفي العام

احمد الزعاقي-فجر:

قام مستشفى نفي أحد المستشفيات الطرفية بمدينة الرياض بإنجاز طبي، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى نفي العام مقيم خمسيني يعاني من الام حاده أسفل البطن تسبب له استفراغ شديد وبعد اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمه تبين ان المريض يعاني من حصوة بالمثانه كبيرة الحجم يقدر حجمها بربع كيلو قد أقفلت المثانه وقد قام أخصائي المسالك البوليه د/مجدي الخولي بعملية جراحيه لاستخراجها لتعذر استخدام المنظار الجراحي وذلك لكبر حجم الحصوه استغرقت العمليه ساعه ونصف الساعه تكللت بالنجاح

وقدم مدير المستشفى شكر وتقديرللفريق الطبي اللذي قام بإجراء العمليه برئاسة الدكتور محمد امين عويس أخصائي التخدير والدكتور مجدي الخولي أخصائي المسالك البوليه.