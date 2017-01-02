اخماد حريق اندلع في محل للجوالات بينبع

متابعات -فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، من اخمادحريقا اندلع في محل للجوالات متاخم لمركز تجاري، بسبب التماس كهربائي، حيث تم تسليمه لصحة البيئة لتقييم مدى خطورة الأدخنة على المواد الغذائية داخل المتجر.

ومن جانبه ، قال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للمديرية بالمدينة المنورة أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن حادث حريق في مركز تجاري بمحافظة ينبع هرعت إثره الفرق للموقع واتضح أنه في محل جوالات ملاصق لمركز تجاري وكثافة دخان داخل المركز وعملت الفرق على عزل الحريق ومحاصرته داخل المحل والسيطرة عليه، وتشير التحقيقات الأولية أن سببه التماس كهربائي وتم حضور مندوب من صحة البيئة لإكمال الإجراءات النظامية.