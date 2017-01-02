الجمارك : ارتفاع قضايا التهرب من دفع الرسوم لتصل إلى 189 قضية بقيمة 698 مليون ريال عام 2016

متابعات -فجر

أكدت مصلحة الجمارك، ارتفاع قضايا تهرّب الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد من دفع الرسوم الجمركية في 2016 إلى 189، بإجمالي 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال.

ومن جانبه ، قال متحدث مصلحة الجمارك عيسى العيسى: إنّ قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة مستوردين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي سجّلت ارتفاعا نسبته 354%، ما يعادل 3.35 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية الـ 9 أشهر الأولى البالغة 948 مليون ريال، برسوم وصلت إلى 191 مليون ريال.

وأوضح العيسى، إلى أنّ نسبة قضايا التهرب ارتفعت بنهاية الربع الرابع من 2016م إلى 62% بما يعادل 72 قضية تهرب، فيما شهدت الـ 9 أشهر الأولى منه 117 قضية.

واضاف العيسى، أن 73% من قضايا التهرب سجلت ضد المؤسسات والشركات بعدد 138 شركة ومؤسسة، فيما استحوذ المستثمرون من الأفراد على 27% بعدد 50 مستثمرا متهربا من دفع الرسوم.