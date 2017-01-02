سجن وجلد 49 عاملاً بشركة “بن لادن” لإدانتهم بالتحريض وإثارة الشغب

متابعات -فجر

عاقبت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أمس “الأحد” 49 عاملاً بشركة “بن لادن”، بالسجن والجلد بعد إدانتهم بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب.

وقالت مصادر أن قاضي الجلسة أمر بالسجن أربعة أشهر و300 جلدة لعدد من الذين كانت لهم اليد الطولى في إحداث الفوضى والعبث بشكل كبير في الممتلكات العامة وتحريض العمالة على إحداث الشغب والفوضى، والسجن 45 يوماً بحق بقية المدانين.

وأوضحت مصادر أن الجلسة امتدت لنحو أربع ساعات، وحضرها الـ49 عاملاً المتورطون في أعمال الشغب ، بحسب الوطن .

كان عمال شركة “بن لادن” للمقاولات والإنشاءات قد نظموا خلال الأشهر الماضية عدة وقفات، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.