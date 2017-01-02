منع دخول حاويات التبغ الأسواق المحلية بسبب التعرفة الجديدة بالجمارك

متابعات -فجر

أوقفت مصلحة الجمارك العامة أمس الأحد، دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة؛ بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100%، بعد اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته ، بحسب مصادر.

فيما رجح مخلص جمركي، أن يحدث تغيير في أسعار التعرفة الجمركية للتبغ اليوم، على اعتبار أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال دخول القرار الرسمي حيز التطبيق اليوم ، فقأ لعكاظ.

كان عدد من المنافذ في العاصمة الرياض امتنع عن بيع الدخان بشتى أنواعه خلال اليومين الماضيين، نظراً لتوقف مندوبي شركات السجائر عن تسليم بضائعهم، فيما أكد بائعون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن لرفع أو تثبيت أسعار الدخان، ما دفعهم إلى الاستمرار ببيعه بسعره المعتاد.