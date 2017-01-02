نجاة 5 ركاب اثر انشطار مركبة نصفين في حادث مروع بعفيف

متابعات -فجر

انقذت العنايةالالهية خمسة أشخاص من الموت المحقق اليوم الأحد،أثناء حادث مروع على المدخل الشرقي لمدينة عفيف مقابل استراحة البلدية.

وأسفر الحادث عن انحراف المركبة التي كانت تقلهم، وانشطارها إلى نصفين، فيما باشر الموقع فرق من مرور عفيف