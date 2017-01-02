طرق للتخلص من آثار “حب الشباب” والبقع الناتجة عنها

متابعات-فجر :

كثيراً ما قرأنا جميعاً عن حبوب الشباب و كيفية الوقاية منها و تجنب مضاعفاتها التي تؤثر على الشكل العام للجلد في الغالب، لكننا في هذا المقال نود أن نأخذ جولة في الحلول التي يقدمها الطب للتخلص من الندبات و علاج اثار حب الشباب الدائمة التي تتركها حبوب الشباب بعد فترة نشاطها، حرصاً على تأكيد فكرة ” الوقاية خير من العلاج ” نود أن نأخذ أولاً جولة في سبل التعامل الأمثل مع حبوب الشباب. علاج اثار حب الشباب بطرق بسيطة نظف جلدك برفق، باستعمال غسول وجه معتدل الأس الهيدروجيني (بين الحمضية و القلوية)، واحرص على فعل ذلك بانتظام كل صباح و كل مساء و بعد كل عمل شاق. لا تحك الجلد، لأن ذلك لا يساعد على حل المشكلة، بل قد يضاعفها. حاول ألا تلمس جلدك المصاب، ولا تحاول فتح الحبوب الموجودة، لأن ذلك قد يسبب ندبة داكنة في جلدك. احلق ذقنك بحرص، حاول استعمال أداة الحلاقة الكهربية بدلاً من الأمواس، و حاول وضع معدل معتدل للحلاقة حتى لا ترهق الجلد الملتهب باحتكاكات أداة الحلاقة. تجنب التواجد في الشمس، خصوصا التعرض للشمس لفترات طويلة. اختارى مكياج مناسب لنوعية جلدك، لا يحتوي على زيوت، التخلص من حب الشباب يبدأ بالابتعاد عن هذه العادات. أسباب ندبات حب الشباب التغير الهرموني في الفتيات خلال الدورة الشهرية. الضغط على جلد من ارتداء الخوذات و ما يشبهها. التلوث و ارتفاع الرطوبة في الجو. الضغط على الحبوب و فتحها. الحك الخشن للجلد. العوامل التي تخفيف حبوب الشباب أما عن العلاجات المتاحة لندبات حبوب الشباب فتتنوع بين كريمات الجلد و البشرة و بين العمليات الجلدية الجراحية. لعلنا سنبدأ بعرض الخيارات الجراحات الجلدية لأنها أقوى تأثيراً و تعمل على تقليل آثار و ندبات حبوب الشباب. بشكل كبير، و تلعب دور هام في إستعادة الثقة بالنفس، لكن يجب ألا ننسى أن أي تدخل طب لعلاج الندبات الخاصة بحبوب الشباب يشترط أولاً أن يكون نشاط حبوب الشباب قد توقف بالفعل و أن يكون كل ما تبقى هو الندبات المطلوب التخلص منها. الجراحات الجلدية 1. كشط الجلد يقوم الجراح بتجميد الجلد أو تخديره، ثم يزيل الجلد أو يكشطه بواسطة أداة مخصصة لذلك، و يهدف ذلك إلى جعل الجلد يمر بعملية أعادة تشكل أثناء التئامه مرة أخرى بعد الكشط، مما ينتج عنه جلد ذو مظهر نقي وأكثر شبابا. 2. استئصال الجلد و ترقيعه الندبات العميقة يتم استئصالها جراحياً، و زراعة رقعة جديدة من الجلد مأخوذة من جسم المريض مكانها. 3. ملأ الانسجة تعتمد هذه التقنية على حقن كولاجين أو دهون مأخوذة من المريض تحت الجلد في المناطق المحتوية على ندبات منخفضة بحيث يقل عمقها ليقارب مستوى البشرة الطبيعية حولها. 4. أشعة الليزر و هي جراحة تعتمد على موجات الليزر لتحسين الجلد، و قد تم مناقشتها في مقال مستقل على موقعنا هنا من قبل. 5. الكشط المصغر للجلد تعتمد هذه التقنية إلى استعمال أدوات مصغرة للقيام بكشط الجلد في أماكن الندبات و محاكاة النمو الطبيعي للبشرة، لكن صغر الأدوات المستخدمة هنا يجلها مناسبة فقط للندبات الصغيرة. كيفية إزالة اثار حب الشباب بطرق تجميلية مختلفة الكريمات المستخدمة في علاج اثار حب الشباب هي مستحضرات لا تقضي على الندبات بشكل كامل لكنها تساعد في تخفيفها بشكل كبير لاحتواءها على أي من المركبات التالية: فيتامين E. كريم زبدة الكاكاو. الكورتيزون. و يكون اختيار الحل الأمثل لكل حالة خاضع لتقييم الطبيب المسئول عن عمل العملية حسب السن و عمق الندبات و انتشارها و الحالة العامة للمريض. و تبقى الوقاية خيراً من العلاج.