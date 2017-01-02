“راموس” نريد التتويج بكافة الألقاب خلال العام 2017

متابعات-فجر :

كشف مدافع وقائد فريق ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرجيو راموس عن أهدافه للعام الجديد 2017، وذلك خلال تصريحات نشرتها الصحافة العالمية. وكان راموس قد توج مع ريال مدريد خلال عام 2015 بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما فشل بالحفاظ على لقب كأس أمم أوروبا مع منتخب

بلاده. وقال راموس في تصريحات صحفية “نريد التتويج بالثلاثية خلال الموسم الحالي، نسعى للحصول على الدوري والكأس ودوري الأبطال خلال عام 2017، بجانب البطولات الأخرى التي تأتي في طريقنا”. وأضاف “نريد لعب كرة قدم جيدة وسأحاول منح الشارة التي أرتديها كل شيء، ولو فعلنا ذلك سيكون كل شيء سهل علينا”. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يواجه نابولي وإشبيلية في دور الـ16 من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا على التوالي.