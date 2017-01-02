إخلاء مرضى العناية المركزة القلبية إثر انبعاث دخان ب “مستشفى فيصل التخصصي”

متابعات-فجر :

أخلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، اليوم، جميع المرضى من وحدة العناية القلبية؛ جراء ملاحظة انبعاث دخان من جدران غرف أحد المرضى المنومين، كما جرى على الفور استدعاء الدفاع المدني للتعامل مع مصدر الدخان حيث تمت السيطرة الكاملة على الموقف.

وقال المستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “تم إخلاء جميع المرضى من وحدة العناية القلبية إثر ملاحظة انبعاث دخان من جدران غرفة أحد المرضى المنومين، كما جرى على الفور استدعاء الدفاع المدني للتعامل مع مصدر الدخان حيث تمت السيطرة الكاملة على الموقف”.

جدير بالذكر أن جميع المرضى في وحدة العناية القلبية لم يطالهم أي ضرر جرّاء هذا الحادث المحدود حيث نقلوا جميعاً إلى أقسام العنايات الأخرى في المستشفى لمواصلة تقديم الرعاية الطبية لهم.