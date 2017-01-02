“التحالف الدولي” يضرب موقعاً لداعش قرب الموصل

متابعات-فجر :

شن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هجوماً على مواقع لتنظيم ” داعش” الإرهابي قرب مدينة الموصل العراقية .

وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم : إن التحالف شن هجوماً بالمدفعية في مدينة الموصل على موقع لإطلاق قذائف الموتر كان التنظيم يستخدمه في استهداف قوات الأمن العراقية .

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مدنيين، وإنه أحدث أضرارا محدودة في بنايتي مدرسة تقعان على مقربة من القصف ، مبيناً أن التحالف يبذل جهداً لحماية المدنيين وضرب الأهداف العسكرية للتنظيم في أي مكان وفي أي وقت .