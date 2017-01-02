“التعليم” ضرورة مراجعة من لديه قبول لشروط الابتعاث العامة والخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه

متابعات-فجر :

أكدت وزارة التعليم، اليوم (الأحد) ، عبر حساب وكالة البعثات في «تويتر»، ضرورة مراجعة من لديه قبول لشروط الابتعاث العامة والخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والتأكد من انطباق كافة الشروط عليه عدا العمر.

حيث منحت الوزارة ، الحاصلين على قبولات أكاديمية مباشرة (غير مشروطة) في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المميزة وتنطبق عليهم شروط الابتعاث العامة والخاصة سوى شرط العمر، فرصة لرفع قبولاتهم ووثائقهم في مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر ١٤٣٨هـ.

وستقوم لجنة مختصة بعد انتهاء التمديد بدراسة الطلبات، وإفادة من قبلت طلباتهم بكيفية استكمال إجراءات التسجيل.​