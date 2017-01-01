اللجنة الأولمبية الدولية ترفض مجددا رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت

متابعات – فجر :

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، ردا على طلب بهذا الشأن في ديسمبر.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في الإمارة قد طلبت في 23 ديسمبر من هيئات رياضية دولية أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارات انتقاد الهيئات الدولية وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.

إلا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود السبت، بأنها “لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع”، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة .

وأضافت اللجنة في رسالتها أن “الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية نظرا إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد اللجنة الأولمبية الدولية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم وإعادة تثبيت موقفها”.