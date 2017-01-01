تعليم مكة تُحيل قادة بعض المدارس للتحقيق

متابعات – فجر :

تحركت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة لرصد تجاوزات يقف وراءها قادة المدارس، وتكمن تلك التجاوزات في إجبار المعلمين والمعلمات بدفع رسوم مالية بحجة تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المعتمدة سلفاً في ذلك.

وجاء هذا التحرك، بعد أن تلقت الإدارة خلال الأيام الماضية، شكاوى من قبل متضررين من منسوبي التعليم، مفادها أن قادة المدارس يطالبون بدفع رسوم 100 ريال لكل مادة، لتصوير أسئلة الاختبارات، ما دفع الإدارة إلى متابعة كل المخالفات في ذلك، والبدء في تقصي حقائق بعضها.

إلى ذلك، ذكرت الإدارة على لسان متحدثها الرسمي طلال الردادي، أن الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام، ولها بنود صرف محددة، منها تصوير الأسئلة، وتأمين كل مستلزمات ذلك، فيما يعد تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة، مختتماً حديثه بأن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق، داعياً إلى ضرورة التزام الأنظمة في هذا الشأن.