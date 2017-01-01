وزير النقل: في ذكرى البيعة الثانية، المملكة في مكانها القيادي الذي تستحقه

متابعات – فجر

رفع وزير النقل سليمان الحمدان أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم، وذلك نيابة عنه وعن كافة منسوبي ومنسوبات وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة الخطوط العربية السعودية.

وقال الحمدان: “هذه مناسبة لتجديد عهد الوفاء والمحبة والإخلاص لسيدي خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة ونبايعهم على السمع والطاعة”.

وأضاف: “مر عامان على تولي خادم الحرمين الشريفين ونحن نشهد حزمة من القرارات النوعية والتاريخية مستهدفة الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمنطقة، والتوجهات لتحقيق آمال وطموحات المواطنين في كافة الجوانب، وأن ما نشهده من اللمسات الواضحة في عهده -رعاه الله -إعطاؤه الفرصة لجيل الشباب ممثلاً في سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والكوادر الشابة من الجنسين في كافة قطاعات الدولة، استجابة لمتطلبات المرحلة التي يعيشها العالم بأسره”.

وتابع الحمدان: “نحن نعيش في ظل قائدنا -حفظه الله- ونشهد صدور قرارات تاريخية غيرت واقع ومؤشرات الوضع الحيوي بالدولة وبخاصة ما يتعلق برؤية غالية لتعزيز دور المملكة فاعل، إلى أن أصبح للمملكة ولله الحمد مكانة رفيعة ووجوداً مؤثراً في المحافل الاقليمية والدولية وفي صناعة القرار”.