“أمير تبوك” يرعى غدًا افتتاح فعاليات ملتقى “دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة”

تبوك – فجر



يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غداً الاثنين الرابع من شهر ربيع الآخر 1438هــ، فعاليات ملتقى ” دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة “، الذي ينظمه فرع الوزارة بتبوك، تحت شعار: “أسرة آمنة”.

صرح بذلك فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري، وقال فضيلته: إن الملتقى يهدف إلى تحصين الأسر من الأفكار الضالة، وتعزيز الأمن الفكري، ويتضمن عدة فعاليات، منها: محاضرات لنخبة من العلماء، وطلبة العلم، وبعض المعارض المصاحبة، والأنشطة الميدانية .. منوهاً في هذا الشأن بالدعم الكبير الذي تحظى به هذه البرامج من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، ومتابعة معالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.