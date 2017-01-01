أمير الكويت يبعث برسالة لخادم الحرمين الشريفين

واس – فجر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ونقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل وزير الخارجية الكويتي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.