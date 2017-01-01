قتلى و جرحى بينهم أجانب في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اليوم الأحد أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وأضاف سويلو أن الاعتداء أوقع أيضاً 69 جريحاً من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة وقال “أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة وآمل أن يتم القبض عليه سريعاً”.

وقال محافظ اسطنبول فاسيب شاهين إن الاعتداء على أحد أشهر الملاهي الليلية في المدينة هو عمل إرهابي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن رجلا أو رجلين اثنين يرتديان زي “بابا نويل” اقتحما الملهى الليلي، أثناء احتفال ما يتراوح بين 700 و800 شخص بليلة رأس السنة الميلادية والعام الجديد، وفتحا النار من أسلحة آلية.