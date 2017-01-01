حرس الحدود بالشرقية يُوقف 16 شخصاً يصيدون بمنطقة محظورة

متابعات – فجر

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية من القبض على مجموعة قوارب كانت تمارس الصيد في مناطق محظورة وممنوع الصيد بها.

وأوضح المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي أن دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الجبيل تمكنت من القبض على 12 شخص من جنسية عربية في قوارب مختلفة كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة حيث تم إيقافهم وتفتيشهم ولم يعثر معهم على أياً من الممنوعات أو المحرمات وأحيلوا للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامة.

وأضاف الأكلبي أنه وأثناء قيام دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف بعملها المعتاد خالفت زورق صيد على متنه 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانت تمارس الصيد بالقرب من مناطق بترولية ممنوعة، حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم وجرى إحالتهم للتحقيق تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم لقاء ارتكابهم مخالفة لائحة الأمن والسلامة.

وعلى صعيد آخر، أنقذت الدوريات البحرية بالقطاع نفسه قارب نزهة على متنه 6 أشخاص تعطل بعرض البحر وجرى تقديم المساعدة له، حيث اتضح أن سبب العطل إنقطاع الكهرباء وتم قطره إلى ميناء النزول وهم بصحة جيدة.

كما رصد مشغل المراقبة الإلكتروني بقطاع رأس تنورة قارب صيد في منظقة بترولية ممنوع الصيد بهاوجرى توجيه الدوريات البحرية له وتم تفتيشه والتأكد من أوراقه الثبوتية حيث أحيل للتحقيق وإستكمال الاجراءات النظامية بحقه.