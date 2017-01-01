عيادة طبية متنقله عن الإقلاع عن التدخين بوزارة الصحة

فجر – احمد الزعاقي

افتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأحد الموافق 3/ 4/ 1438هـ العيادة المتنقلة الإقلاع عن التدخين بمبنى وزارة الصحة ايذاناً بتدشين مشروع (بيئات عمل صحية) الذي يهدف لخلق بيئة عمل نقية خالية تماماً من التدخين، تحقيقا لاستراتيجية البرنامج هي الوصول للمستفيدين من الخدمة في أماكن تواجدهم من خلال العيادات المتنقلة التي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المدخنين، وتوفر العيادة المتنقلة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية، وتستمر العيادة المتنقلة لمدة شهر ببهو البرج الثالث بالوزارة، اضافة للعيادة الثابتة بالبرج الأول الدور الخامس .