إستئصال ورم حميد من مريضة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

متابعات -فجر

نجحت الصحة من خلال فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة برئاسة الدكتور زهير هوساوي إستشاري المخ والأعصاب وكلا من الدكتور خالد زيدان أخصائي المخ والأعصاب والدكتور وائل الميمني إستشاري التخدير من استئصال ورم حميد من الفص الصدغي الأيسر لمريضة ستينية معتمرة من الجزائر كانت تعاني من تدهور مفاجئ في النطق مع صداع مزمن .

وبينت الصحة أنه من خلال عمل الفحوصات الإشعاعية تبين وجود ورم ضاغط بالفص الأيسر يبلغ مداه 4×5 سم وبفضل الله تم استئصال كامل الورم واستغرقت العملية 4 ساعات استخدمت خلالها أجهزة دقيقة ومايكروسكوب جراحي .

جديرا بالذكر أن المريضة قد غادرت المستشفى ولله الحمد وهي بحالة جيدة .