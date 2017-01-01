الغرفة التجارية : انشاء مدينة صناعية “سعودية – تركية” تضم 3 آلاف مصنع بالمدينة

متابعات -فجر

قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد بن ناصر، أن الغرفة وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة جبزي التركية لإنشاء مدينة صناعية تضم نحو 3 آلاف مصنع، تكون على غرار المدينة الصناعية في إسطنبول التركية.

وأوضح رئيس غرفة المدينة المنورة، ان شركة جزيللار التابعة لغرفة جبزي التركية ستتولى إنشاء المدينة، وتقدر قيمة المشروع بنحو 188 مليون ريال ، وان العمل لإنشاء هذه المدينة سيبدأ في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأردف ابن ناصر، أن مشروع المدينة الصناعية سيكون على مساحة 10 ملايين متر مربع، بجنوب غرب المدينة المنورة، وستكون المدينة التي تضم بين 80 – 90% من أنواع الصناعات تحت إشراف هيئة المدن الصناعية.

وأكد أن غرفة المدينة تعتزم تأسيس شركة سعودية 100% تابعة للغرفة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المدينة الجديدة، فيما ستتولى شركة جزيللار تشغيلها، كون أن لها خبرة في إنشاء المدن الصناعية في تركيا وفي عديد من الدول الغربية منها مدن في الولايات المتحدة الأمريكية.