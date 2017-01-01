6 خطوات بسيطة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

متابعات-فجر :

إحتقان الرأس والشعور بالضغط ، سيلان الأنف ، فقدان حاسة الشم مؤقتاً وعدم الشعور بمزاق الطعام كلها من الأعراض المحيرة للتمييز بين نزلات البرد أو الحساسية الموسمية ، ولكنها أيضاً قد تكون أعراض لإلتهاب الجيوب الأنفية. الآلام الرأس والرقبة بعض النصائح البسيطة للتمييز بين الأعراض وكيفية التغلب عليها..

1. لا تتنبأ بالمرض: تتشابه أعراض الجيوب الأنفية مع البرد والحساسية وفي تلك الحالة فالطريقة الوحيدة لتحديد المرض بنظر الطبيب داخل أنفك ، لذلك عليك مراجعة الطبيب لتحديد ما إن كانت جيوب أنفية أو غيرها.

2. راقب الأعراض: الجيوب الأنفية هى إلتهاب في أنسجة الأنف وفتحتي الجيوب الأنفية بسبب فيروس أو عدوى بكتيرية ، وبالإضافة للأعراض السابق ذكرها من إحتقان في الرأس والعطس فقد يصاحبة أيضاً ألم في عظام الوجه والأسنان.

3. دع المرض يأخذ وقته: يستغرق إلتهاب الجيوب الأنفية من 7 – 10 أيام حتى التعافي ، وإن طالت المدة فعليك مراجعة الطبيب وسيقوم بإعطائك المضاد الحيوي ، ويختلف الأمر بالنسبة لإلتهاب الجيوب الأنفية المزمن فقد يستغرق أكثر من 3 أشهر وقد تستمر على العلاج لمدة طويلة والذي غالباً ما يكون بخاخ للأنف ، مضاد حيوي ، ومذيب للمخاط.

4. احترس عند استخدامك للأدوية: بخاخ وقطرات الأنف قد تشعرك بالراحة لفترة قصيرة ، وينصح الطبيب بضرورة الإقتصاد في استخدام تلك البخاخات لأن اعتيادك عليها قد يعرضك لمشكلة أخرى.

5. الجراحة قد تكون الحل: قد يرى الطبيب أن الجراحة هى الحل الأفضل إن لما يؤتي العلاج بأي نتيجة أو إن سائت الحالة وتكون جراحة بسيطة.

6. هناك بعض الخطوات الوقائية: اغسل يديك باستمرار لتجنب الجراثيم التي قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية ، واحرص على اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة لتقوية جهازك المناعي ، وإن كنت تعاني من الحساسية الأنفية فعليك بمعالجتها ، ويمكنك استخدام غسول الأنف أيضاً للحفاظ على ترطيبها.