قتلى وجرحى بهجوم انتحاري مزدوج ب “مدينة طرطوس” السورية

متابعات-فجر :

قال تلفزيون النظام السوري بعد منتصف ليل السبت إن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين في مدينة طرطوس.

وأضاف أن القتيلين كانا ضمن دورية أمنية وأن أشخاصا آخرين أصيبوا.