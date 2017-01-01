“الجيش اليمني” يسيطر على مواقع جديدة في صعدة

متابعات-فجر :

تمكنت قوات الجيش اليمني،أمس( السبت) ، من السيطرة على مواقع جديدة لمليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري بالمحافظة إن قوات الجيش تمكنت، بمساندة طيران التحالف العربي، من السيطرة على موقعي أم العرض، والدبابات في جبهة البقع الحدودية، إضافة إلى جبل إرسال المطل على معسكر اللواء 19 مشاة، والطريق الرابط بين منطقتي البقع ومحافظة الجوف المجاورة.

وأضاف المصدر أن هذا التقدم لقوات الجيش جاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات، تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن هناك تعزيزات عسكرية لقوات الجيش ستدخل خط المواجهة في محافظة صعدة، أبرزها لواء القادسية الذي استكمل جاهزيته لخوض معارك تحرير المحافظة من المليشيات الانقلابية.

من جهة أخرى، قتل قيادي في مليشيات الحوثي وصالح بقصف لقوات الجيش في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكر مصدر عسكري بالمحافظة أن القيادي محمد الكبسي قتل مع عدد من مرافقيه بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف عربته العسكرية في جبهة المخدرة، غربي المحافظة.