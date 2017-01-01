“دبي” تبهر العالم بعروض مذهلة خلال احتفالات “العام الجديد”

متابعات-فجر :

شهدت مدينة دبى وتحديد أمام برج خليفة احتفالات صاخبة بالعام الجديد، حيث أطلق المنظمون الألعاب النارية بأشكال مختلفة، وسط أجواء من البهجة والسعادة من المشاركين والمتابعين حول العالم. وبدأت الاحتفالية بانطلاق الأضواء من برج خليفة، الذى يعد من المواقع العالمية المرموقة فى تنظيم الألعاب النارية، فى شكل أبهر الجميع من

الذين حرصوا على التقاط صور الاحتفالات، التي يشاهدها الملايين عبر شاشات التلفزيون، فضلا عن الآلاف من الجنسيات التي حرصت على الحضور إلى دبي في نهاية العام للاستمتاع بتلك العروض الاستثنائية المبهرة والتي تتزايد بهاءا عاما بعد أخر.